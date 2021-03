Covid, tutti negativi i tamponi della Sampdoria ad eccezione del caso di ieri





Nella giornata di ieri, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Sampdoria aveva annunciato la positività di un membro del gruppo squadra. Nella notte sono stati dunque effettuati altri tamponi per ulteriori accertamenti della situazione, il cui responso è stato comunicato con una nuova nota da parte del club: L’U.C. Sampdoria informa che i tamponi naso-faringei effettuati questa notte ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno dato tutti esito negativo, fatta eccezione per il componente già risultato positivo ieri, il quale resta in isolamento fiduciario. Una buona notizia in vista del derby della lanterna previsto per questa sera alle 20:45.

