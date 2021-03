FORMELLO | Ripresa degli allenamenti in vista della Juventus: differenziato per Radu e Marusic





Dopo la (non) partita di ieri contro il Torino, che ha visto la sola squadra capitolina “scendere in campo” per 45 minuti, la Lazio è tornata subito al lavoro per preparare l’importante sfida di sabato contro la Juventus a Torino. Tutti in campo, ad eccezione di Lazzari, le cui condizioni sono state definite da un comunicato della società proprio questa mattina, Alia e Luiz Felipe.

Dopo un discorso di Inzaghi alla squadra ed un riscaldamento fatto di corsa e torello, sono partite delle prove tattiche che vedono la fase offensiva affrontare quella difensiva (mezzali e attaccanti vs registi e difensori).

Lavoro differenziato per Marusic e Radu, ancora alle prese con il recupero dopo l’intervento subito all’ernia.

