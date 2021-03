Il Tempo | Lazio-Torino, violentato il protocollo della Figc





Le domande nascono spontanee: se, a due giornate dalla fine, una qualsiasi delle venti squadre di serie A fosse colpita da un focolaio di «x» giocatori di Covid, come farà la Federcalcio a chiudere il campionato? Bah. Se il protocollo della Figc esce violentato dalle ultime decisioni delle Asl, pur essendo i casi differenti, come farà la Lazio ad andare sotto processo per aver violato – sostiene l’accusa – un regolamento che di fatto è stato clamorosamente scavalcato nella giornata di ieri? Doppio bah. Perché il presidente Gravina può anticipare le sentenze della giustizia sportiva dopo aver più volte sbandierato l’autonomia della stessa dalla Figc? Triplo bah. Infine, che penseranno i tifosi di Genoa, Crotone, Parma e Cagliari, solo per citare squadre coinvolte col Torino nella lotta per non retrocedere, che hanno spesso giocato senza tanti titolari per colpa del Covid? Ennesimo bah. Dopo ieri il protocollo è morto. Il campionato è falsato dal virus ma anche da interventi fuori dal mondo del calcio. Appuntamento alla prossima Asl. Il Tempo/Luigi Salomone

