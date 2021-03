Lazio-Torino, Avv. Chiacchio: “Speriamo di giocare, eravamo convinti che la Lega disponesse il rinvio”





Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato difensore del Torino, in merito al preannuncio di ricorso presentato dal Torino riguardo la partita contro la Lazio. Le sue parole:

“In ogni ricorso è necessario che la società faccia arrivare un preannuncio. Abbiamo anche inviato una Pec alla Lazio oggi, è un atto formale ma è indispensabile per la procedura del ricorso. Speriamo che non ci sarà la sanzione della sconfitta a tavolino, ma ci auguriamo di giocare. Se il Torino fosse partito per Roma sarebbe stato perseguibile penalmente? Non potevano muoversi da Torino, è normale che sarebbero stati perseguibili. Sassuolo? Il Torino non ha mai richiesto il rinvio di quella partita, si è trattato di una decisione autonoma del presidente della Lega. Per il protocollo era necessario avere 10 calciatori contagiati. i granata ne avevano 8 e il presidente ha deciso così. Contro la Lazio non è cambiata la situazione. Anzi, il presidente di Lega con atto autonomo ha deciso di rinviare la partita contro il Sassuolo e siamo rimasti attoniti quando al contrario contro la Lazio il rinvio non c’è stato. Questo è uno dei motivi per cui riteniamo necessario il ricorso. Il presidente della Lega ha i poteri per disporre il rinvio. Eravamo convinti del rinvio della partita”.

