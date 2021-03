Lazio-Torino, il comunicato del club granata sul preannuncio di ricorso





AGGIORNAMENTO ORE 13:40 | Tramite il proprio sito ufficiale, il club granata ha annunciato che “Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita Lazio-Torino“.

***

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la “partita” tra Lazio e Torino per il match di martedì pomeriggio non è ancora finita. Il quotidiano sportivo, infatti, riporta che il club granata presenterà un preannuncio di reclamo, da perfezionare poi entro tre giorni, al Giudice Sportivo. Nel documento si fa richiamo all’articolo 55 delle NOIF, ovvero all’impedimento per cause di forza maggiore individuate nelle indicazioni della Asl locale.

