Lutto per l’ex centrocampista della Lazio Almeyda: scomparso il padre Oscar





L’ex centrocampista della Lazio Matias Almeyda ha perso il padre Oscar a causa del Covid. Era ricoverato in ospedale insieme alla moglie, che ha di fatto dato l’annuncio: “Mentre sono nel letto d’ospedale a riprendermi dal Covid, mio marito Óscar Almeyda è morto; una vita intera insieme e oggi non posso salutarlo come vorrei, ma è Dio ad organizzare le cose. Cosa dire, sono devastata. Vorrei stare con tutta la mia famiglia, ma non posso. Oscar sarai sempre nel mio cuore. Ti ho amato e ti amerò fino al giorno in cui ci incontreremo di nuovo, sei l’amore della mia vita”.

