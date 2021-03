Roma, un giocatore salta la Fiorentina per un contatto con un positivo al Covid





Il Covid continua a colpire le squadre di Serie A. Tra le fila della Roma infatti, un giocatore è entrato in contatto con un positivo al Covid. Si tratta del difensore brasiliano Juan Jesus, che si trova in isolamento. Prosegue dunque l’emergenza in difesa per Fonseca, con la Roma che stasera affronterà alle 20:45 la Fiorentina in trasferta allo Stadio Artemio Franchi. Lo riporta Sky Sport.

