Attraverso le storie postate sul proprio profilo Instagram, Ciro Immobile ha mostrato la sua iniziativa su Catawiki. L’attaccante biancoceleste ha messo all’asta 5 teche delle 100 realizzate per ringraziare i propri compagni di squadra, staff e dirigenza della S.S. Lazio per averlo aiutato a raggiungere la Scarpa d’Oro. All’interno della teca è presente una maglia celebrativa, copia dell’ultima maglia della stagione scorsa indossata. La maglia è personalizzata con questa frase celebrativa:

“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. I migliori successi si ottengono solo

grazie al lavoro di squadra autografo“.

La teca è custodita in una scatola bianca con loghi e scritte blu, identiche da entrambi i lati , con la scritta “Thank you” e una foto di immobile stilizzato e il suo autografo. La somma realizzata per le 5 teche verrà devoluta interamente alla Fondazione Bambino Gesù. Sito della fondazione: www.fondazionebambinogesu.it.



