SOCIAL | Lo ‘scherzo epico finito male’ di Lazio-Torino – VIDEO





Lazio-Torino: dopo i 45 minuti di attesa, come da regolamento, l’arbitro Piccinini accerta la presenza di una sola squadra allo Stadio Olimpico con i giocatori del Torino che sono rimasti a casa su decisione dell’Asl. In attesa degli sviluppi del caso, con l’inevitabile ricorso presentato dai granata, il match nel frattempo si è trasformato in un simpatico scherzo. Il video, apparso sui social, presenta infatti la partita come uno scherzo del celebre programma Scherzi a Parte, con i calciatori della Lazio, nell’attesa dell’arrivo della squadra ospite, vittime e quelli del Torino complici.

Clicca qui per vedere il video

