Spegne oggi 52 candeline un grande ex della Lazio, Pierluigi Casiraghi. Approdato in biancoceleste nell’estate del 1993, con l’Aquila sul petto Casiraghi ha disputato cinque stagioni per un totale di 188 presenze, realizzando 56 reti e alzando al cielo la Coppa Italia del 1998. Il “Tyson” biancoceleste ha totalizzato anche 13 gol con la maglia della Nazionale. La S.S. Lazio si unisce agli auguri dei tifosi con questo post, pubblicato sulle pagine social ufficiali:

