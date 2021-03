Dall’Inghilterra, Manchester United in cerca di un nuovo club per Pereira





In questa Lazio, ad oggi, non sembra esserci il giusto spazio per Andreas Pereira.

Il calciatore, preso in prestito dal Manchester United quest’estate, ha collezionato ad oggi poche presenze e partendo peraltro quasi sempre dalla panchina. L’attuale bilancio del centrocampista alla Lazio è di un gol e un assist, troppo poco se si pensa all’elevata cifra a cui la società biancoceleste dovrebbe riscattarlo. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico “The Star”, il Manchester United starebbe pensando a un nuovo acquirente in estate per Pereira. La sensazione è che la Lazio non pagherà il riscatto fissato a 21 milioni e perciò i Red Devils si starebbero già muovendo per garantire una nuova destinazione al giovane brasiliano.

