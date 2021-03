Diritti TV, ancora nessuna decisione: fissata una nuova assemblea





Ancora non si riesce a superare lo stallo tra i club, per decidere sul prossimo triennio dei diritti tv. Nell’odierna assemblea, infatti, l’offerta presentata da DAZN ha avuto 11 voti a favore (da parte di Lazio, Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Parma e Udinese), numero non sufficiente per l’approvazione (fissata a 14). Gli altri club, invece (tra cui la Roma), si sono astenuti. La decisione, pertanto, verrà rinviata alla prossima settimana, quando verrà fissata una nuova assemblea.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: