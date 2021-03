FORMELLO – Scattano le prove tattiche anti Juventus. Ancora lavoro differenziato per Radu





Archiviato il nulla di fatto (almeno per il momento) contro il Torino, la Lazio guarda dritta verso la sfida con la Juventus di sabato sera tra dubbi e assenze. Oggi pomeriggio nel quartiere generale di Formello sono scattate le prove generale in vista del big match contro i bianconeri con Inzaghi che mantiene vivi i ballottaggi. In difesa, davanti a Reina, in tre (Patric, Musacchio e Hoedt) si contendono due maglie per affiancare l’ insostituibile Acerbi. In linea mediana con Marusic che torna sulla destra per sostituire l’indisponibile Lazzari, Lulic e Fares si contendono la corsia mancina con il bosniaco al momento favorito. Per il resto pochi dubbi: confermato il terzetto Leiva, Milinkovic e Luis Alberto, mentre in avanti ancora spazio al tandem Immobile-Correa. Tra gli assenti, oltre a Lazzari e Luiz Felipe che ha seguito l’allenamento a bordocampo con una stampella, figura il nome di Strakosha mentre prosegue il lavoro differenziato Radu sulla via del recupero.

