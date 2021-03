Giudice Sportivo, Lazio-Torino è “sub iudice”: ancora nessun giudizio sul match





Il Giudice Sportivo ha deciso di prendere tempo per arrivare ad una decisione circa il match – non disputato – tra Lazio e Torino di martedì scorso. Infatti, il comunicato ufficiale della Serie A, riporta “Lazio-Torino sub iudice”. Nessuna decisione è stata presa dall’organo giurisdizionale, sulla mancata presenza dei granata allo Stadio Olimpico di Roma, dovuta allo stop della ASL di Torino.

