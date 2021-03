Il Tempo | Inzaghi cerca la “cura del gol”: Immobile & Co. non segnano più





La farsa dell’Olimpico alle spalle, la sfida dell’Allianz Stadium all’orizzonte. Tre giorni scarsi per preparare la trasferta contro la Juventus. È una Lazio che deve ritrovar- si, non solo dal punto di vista mentale, ma anche da quello fisico.

Molti big sono sembrati in affanno a Bologna: Leiva e Immobile hanno mandato segnali preoccupanti, e non è un caso che tutta la squadra ne abbia risentito. Rispetto alla scorsa stagione l’attacco sta faticando: sono addirittura 17 i gol in meno segnati dalla Lazio tra un campionato e l’altro. Dodici mesi fa, dopo 24 giornate, i biancocelesti erano andati in rete ben 55 volte, oggi sono fermi a 38. Lo stesso Ciro sta attraversando un periodo di flessione. È da quattro turni, tra campionato e Champions League, che Immobile non trova la via del gol. È dal 14 di febbraio che sta inseguendo quota 150 in Serie A. Il problema viene ingigantito dalla scarsa vena realizzativa dei compagni di reparto. In Italia Correa è fermo a 2 centri, Muriqi si è limitato a quello contro l’Atalanta, mentre l’ultima marcatura di Caicedo risale al 10 gennaio a Parma. E fortuna che Luis Alberto e Milinkovic hanno portato in dote 12 reti (sette il Mago e cinque il Sergente). Gli esterni segnano con il contagocce, i difensori ancor meno. Tra le prime otto in classifica solo la Lazio non è arrivata a 40 gol fatti. Anche il Sassuolo ieri ha raggiunto il traguardo degli «anta». Se vuole continuare a rimanere agganciata al gruppo Champions, la Lazio deve tornare a essere incisiva in avanti. Il primo test sarà quello di dopodomani contro la Juve. Inzaghi continua a puntare sulla coppia Immobile-Correa, mentre la difesa rimane un cantiere.

Intanto gli esami strumentali di Lazzari hanno confermato il «trauma elongativo» al polpaccio destro. Ne avrà per almeno 10 giorni.

