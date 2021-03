Juventus, Bernardeschi: “Nelle ultime gare la Lazio ci ha sempre messo in difficoltà”





In vista del big match di sabato sera Juventus-Lazio, l’attaccante bianconero Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Contro la Lazio sarà sicuramente una partita difficile, negli ultimi precedenti ci ha sempre messo in difficoltà. Giochiamo in casa nostra e questo ci darà quel qualcosa in più, anche se purtroppo non ci saranno i nostri tifosi, ma rimane sempre il nostro stadio. Sarà una battaglia, ma se giochiamo da Juventus sicuramente porteremo a casa il risultato. Non è facile non pensare al Porto in Champions, ma prima c’è la Lazio e tutte le energie fisiche e mentali devono andare lì”.

