Juventus, un giocatore è positivo al Covid





Verso la gara tra Juventus e Lazio di sabato sera, in casa dei bianconeri è emersa una positività al Covid: si tratta dell’uruguaiano Rodrigo Bentancur. Lo riporta la società sul sito juventus.com. Ecco il comunicato ufficiale del club: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

