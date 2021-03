La Lazio non scende in campo, ma rimane la squadra più ammonita della Serie A: i dettagli





La Lazio non scende in campo, ma non riesce comunque ad evitare il primato di squadra più ammonita della Serie A e la seconda piazza per sanzioni complessive. I biancocelesti, infatti, come riporta Superscudetto.it, nelle prime 24 uscite hanno ottenuto ben 71 sanzioni che valgono la medaglia d’argento come più cattivi dietro lo Spezia con 75 provvedimenti disciplinari. Nello specifico, i biancocelesti che hanno solo un’ espulsione a carico a dispetto delle cinque dei ragazzi di Italiano, guidano la graduatoria delle ammonizioni, ben 70, tre in più dei liguri secondi. All’ apparenza il tutto potrebbe sembrare un solo dato numerico, eppure il confronto con il totale dei falli commessi fa apparire paradossale. Infatti, solamente cinque squadre sono riuscite a fare meglio della Lazio alla voce falli fischiati contro (Napoli, Sassuolo, Juventus, Parma e Bevevento) con le ultime due compagini che possono vantare un margine minimo nei confronti della Lazio (316 vs 318). Numeri, cifre semplici che però disegnano una situazione ambigua: la Lazio non è la più indisciplinata della Serie A, ma sicuramente in media la più punita.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: