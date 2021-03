Lazio-Torino, l’ex presidente FIGC Abete: “Con il protocollo fermo è normale che la federazione si sia un po’ incartata”





Non si placano le polemiche intorno al mancato fischio d’inizio di Lazio-Torino. Sul tema, ai microfoni di Radio Marte, si è espresso anche l’ex presidente della FIGC Giancarlo Abete: “Episodi come Lazio-Torino non sono edificanti ma la stagione attuale è particolare, purtroppo qualcosa andava messo in conto. L’eccezionalità della questione anche in Juventus-Napoli ha sottolineato la complessità di una realtà in cui da un parte c’è un protocollo e dall’altra c’è un’autorità statuale e pubblica che prosegue nel mantenere la sua priorità sull’ordinamento sportivo. Ciò che è accaduto non è edificante ma se il protocollo è rimasto bloccato è normale che la federazione si sia un po’ incartata. Ovviamente non ne ha tratto giovamento il calcio a livello di immagine ma, in ogni caso, gli organi di giustizia faranno chiarezza. L’unica preoccupazione che emerge è data dal fatto di ripetersi di queste situazioni con l’avvicinarsi delle giornate finali di campionato. Ricorso? Se il Giudice Sportivo riterrà che si sia il pronunciamento del CONI abbia dato vita ad una situazione giurisprudenziale e che la fattispecie sia simile, può anche accadere che recepisca la valutazione del Collegio di Garanzia e, al di là delle riflessioni fatte in altre occasioni, si intervenga subito in un certo modo. Se invece deciderà di mantenere una sua posizione si farà l’iter del primo grado, poi del secondo grado e poi eventualmente al Collegio di Garanzia”. Lo riporta 100X100napoli.it

