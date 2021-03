Premi Adicosp, sorpresa in Serie A





Per la stagione 2019-2020, sono stati assegnati i premi dell’Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi. Per i motivi legati al Covid i premi saranno consegnati, laddove possibile, prima di una gara casalinga del Club del direttore premiato. Per quanto riguarda la Serie A, a vincere è stato il ds Tony D’Amico dell’Hellas Verona, mentre in Serie B a ottenere il premio è stato Stefano Trinchera del Cosenza. Riconoscimento alla carriera invece per Guido Angelozzi, ora al Frosinone.

