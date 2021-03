La nostra offerta di Marzo: FORD FIESTA 1.0 ECOBOOST HYBRID 125 CV 5 PORTE TITANIUM 60 mesi – 10.000 KM/annui – acconto € 1830,00 i.i. CANONE MENSILE € 289,00 i.i. compreso di, tutti i costi connessi al veicolo e alla sua gestione . Polizza RC, Incendio e Furto, Kasko, rottura vetri, assistenza stradale, atti vandalici, eventi naturali e auto sostitutiva COMPRESI (ci sono le franchigie sulle garanzie assicurative) Per tutte le info, CLICCA QUI oppure manda una mail a noleggio@fonsaicoll.it Sono disponibili tutte le auto presenti sul mercato italiano. CHIEDI UN PREVENTIVO (con possibilità di anticipo ZERO) SEI INTERESSATO? Lasciaci i tuoi contatti senza impegno Muoviti senza pensieri col Noleggio Tutto Incluso Scegli tu quale veicolo noleggiare in base alla tue esigenze.

Un canone mensile senza costi aggiuntivi che include auto, assicurazione, cambio gomme, manutenzione e assistenza, tutto compreso (kasko inclusa).

Possibilità di valutazione e permuta della tua vecchia auto come anticipo iniziale.

A fine noleggio, scegli tu se prolungare, restituire o acquistare il veicolo. Altre offerte delle nostre vetture