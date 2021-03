SERIE A | L’Inter vince a Parma nel segno di Sànchez





Il posticipo di Serie A ha visto affrontarsi al Tardini Parma e Inter. I nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto ancora, ottenendo la quinta vittoria consecutiva in campionato: 1-2 il risultato di questa sera, grazie alla doppietta di Alexis Sànchez (54′, 62′). A nulla è servita la rete di Hernani per il Parma, che ha provvisoriamente riaperto la gara. L’Inter ha così sfruttato al meglio il passo falso di ieri del Milan contro l’Udinese: ora sono sei i punti di vantaggio dell’Inter nei confronti dei rossoneri. Continua invece la crisi di risultati per il Parma di D’Aversa, che rimane a sei punti di distacco dal Cagliari, in questo momento salvo.

