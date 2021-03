SOCIAL | FIFA 21: Milinkovic ora è davvero il più forte | FOTO





Milinkovic, il Sergente laziale che in un attimo diventa di ferro. Il serbo, che in questa stagione si sta confermando a livelli altissimi, ha infatti ricevuto in regalo dall’EA SPORTS una carta con un valore insuperabile di 99 portando il gigante biancoceleste ad essere uno dei più forti attualmente in circolazione a FIFA21. Un regalo inaspettato per Sergej che ha voluto ringraziare attraverso una storia su Instagram.

