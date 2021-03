Verso Juve-Lazio | Il report dell’allenamento odierno dei bianconeri

Si avvicinano due appuntamenti molto importanti e in rapida sequenza per la Juve, che sabato affronta la Lazio in casa e martedì, sempre all’Allianz Stadium, si gioca la qualificazione ai quarti di Champions League contro il Porto. La squadra si è dunque ritrovata oggi alla Continassa, per una mattinata nella quale i giocatori si sono dedicati allo scarico e al lavoro individuale.