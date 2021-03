Ag. FIFA Anellucci: “Se la Lazio sta bene, contro la Juventus può essere la partita della svolta. Mercato? Si sta rivelando negativo”





Claudio Anellucci, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare di Lazio. Gli argomenti trattati sono tanti: dal caso Lazio-Torino, alla prossima sfida contro la Juventus, passando anche per il mercato svolto in estate. Di seguito le sue dichiarazioni: “Lazio-Torino? Ci sarebbero da dire tante cose. Il problema è che chi comanda non sa neanche di cosa stiamo parlando. Cambia poco, tanto si sa che si rigiocherà sul campo appena si trova una data disponibile. Rimane un altro capitolo inutile che però è stato scritto”.

I biancocelesti arrivano da un momento negativo, reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco e la successiva sconfitta in casa del Bologna in Serie A. Anellucci ha analizzato le due sconfitte: “Dipende tutto dalla Lazio, ha ancora il destino nelle proprie mani. La sconfitta di Bologna è figlia della sconfitta col Bayern. I tedeschi sono i più forti d’Europa, hanno battuto tutti con 4 gol di scarto. Il problema non è la sconfitta, ma il modo in cui è arrivata, con tre gol regalati al Bayern. C’è perdere e perdere e la Lazio aveva già perso negli spogliatoio. Come al tennista viene il braccetto, alla squadra di Inzaghi è venuta la gambetta. Bologna poi è una parentesi ancora più brutta, come quella di Genova con la Sampdoria o in casa con l’Udinese”.

Anellucci poi ha continuato parlando della rosa che ha a disposizione mister Inzaghi: “La Lazio non ha la rosa per lottare su tre fronti. Per fare una squadra così altamente competitiva bisognava spendere molto, ma non è questa la filosofia della società, che ha dei parametri e li rispetta. Questo mercato però si sta rivelando negativo: Fares non sta dimostrando di valere i 9 milioni, idem Muriqi, che sta avendo difficoltà: io lo continuo ad aspettare, ma al momento non sta giustificando l’investimento. Pereira anche lo stiamo vedendo in maniera altalenante. Non ci sono alternative valide, prima c’era Caicedo che entrava e risolveva i problemi. Adesso che ha avuto qualche problema fisico non c’è più neanche lui. E poi la Lazio paga anche scelte tecniche, per esempio a Milano nel primo tempo è entrato Muriqi e non Caicedo…”.

Per concludere, ha parlato anche della sfida di domani sera dei biancocelesti a Torino contro la Juventus: “È sempre tosta contro i bianconeri. La Juventus viene da un momento difficile, non fa testo la vittoria sullo Spezia, che per un tempo le ha tenuto testa. La squadra di Pirlo ha dei problemi dietro. Se la Lazio sta bene, fisicamente e mentalmente, può essere la partita della svolta”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: