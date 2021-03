CdS | Juve, il ”clasico” di Milinkovic





Sergej l’ha affrontata 15 volte e la scorsa stagione ha imparato ad essere decisivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la sfida contro la Juventus è un match storicamente complicato in cui Milinkovic è riuscito a togliersi sempre più soddisfazioni. Nelle prime sette partite molte sconfitte e nessun goal realizzato dalla Lazio, successivamente nel 2017 il trionfo in Supercoppa dei biancocelesti allo Stadio Olimpico. Oggi tra le due squadre sembra esserci equilibrio (le vittorie sono arrivate da entrambi i fronti) con un solo pareggio nella gara di andata.

Nello scorso campionato è stato proprio il Sergente a realizzare il gol decisivo all’Olimpico (quello del momentaneo 2-1), quando la Lazio ha vinto il primo dei due match a distanza ravvicinata contro la Juventus. Domani, molto probabilmente, Inzaghi farà affidamento proprio sull’esperienza del giocatore serbo.

