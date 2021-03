CdS | Lazio-Torino, inizia lo scontro





La partita resta ”sub iudice”. Dalla tempistica ai Primavera utilizzabili: Lotito prepara una controffensiva in tre punti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel comunicato firmato dal da Gerardo Mastrandrea questa è la dicitura apparsa. Il giudice non ha omologato il 3-0 a tavolino per la Lazio, dopo il preannuncio di reclamo presentato dal Torino mercoledì, inoltrato per fermare la sconfitta punitiva e il punto di penalità per la mancata presenza dei granata allo Stadio Olimpico. Mastrandrea è lo stesso giudice che decretò la vittoria a tavolino a favore della Juve per l’assenza del Napoli allo Stadium. In merito a quella vicenda il giudice scrisse anche che gli atti delle Asl di Napoli ”delineano un quadro che non appare a questo Giudice affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche che l’apposito Protocollo sanitario Figc e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato in Torino”. La legittimità del provvedimento della Asl ”non è materia di discussione nella presente sede” e sottolineò ”possibile incompatibilità con la mera applicazione del protocollo Figc”.

I fatti – Il Torino ha evocato le cause di forza maggiore: ”Hanno impedito la disputa della partita”. Il club di Cairo entro martedì deve completare la procedura di reclamo, produrrà le comunicazioni avute con la Asl Città di Torino e con la Lega di A. I granata, a differenza dei giocatori del Napoli, hanno avuto più tempo.

La Lazio – La Lazio attende le motivazioni su cui si fonda il reclamo granata e, a sua volta, il club biancoceleste produrrà una memoria difensiva e offensiva. I punti ipotizzabili sono tre:

1) I 7 giorni di isolamento del Toro diventati 8 e le annesse procedure protocollari;

2) La mancata presenza dei granata all’Olimpico con i giocatori della Primavera, regolarmente tesserati e impegnati lunedì 1 marzo in posticipo a Bologna, ma la loro gara poteva essere rinviata nella settimana precedente (c’era il tempo);

3) Fare luce sul caso Toro-Sassuolo, rinviata prima della partita con la Lazio.

