Del Piero, nuova avventura in tv: l’ex attaccante si unisce a ESPN. Commenterà Juventus-Lazio

Incomincia una nuova avventura televisiva per Alessandro Del Piero. L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana si unisce alla squadra di ESPN, emittente statunitense, che ha annunciato la notizia attraverso i propri canali social. Il suo esordio arriverà proprio in occasione del post-partita di domani sera tra Juventus e Lazio, in scena all’Allianz Stadium alle ore 20:45. ‘Pinturicchio’, che continuerà a collaborare con Sky, commenterà infatti le partite di Serie A.

We are delighted to confirm that Alessandro Del Piero has joined ESPN as a studio analyst.

Welcome to the team, @delpieroale 🙌 pic.twitter.com/m0lElppYy0

— ESPN FC (@ESPNFC) March 5, 2021