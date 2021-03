Donato Grande, atleta Fipps, un vero ‘Macron Hero’ sul palco di Sanremo





BOLOGNA, 5 marzo 2021 – Quella del 4 marzo è stata una serata davvero speciale per la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport che ha visto un suo atleta, il pugliese Donato Grande, salire sul palco dell’Ariston durante la terza serata del 71° Festival di Sanremo. Donato Grande, in compagnia di Amadeus e Zlatan Ibrahimovic, ha permesso di far conoscere al grande pubblico una disciplina sportiva come il Powerchair Football e ottenere la giusta visibilità per gli sport per atleti e atlete con disabilità motorie gravi e progressive.

Sul palco dell’Ariston Donato Grande è stato un vero Macron Hero perchè proprio in questi giorni Macron e Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport hanno annunciato l’accordo biennale di partnership tecnica che vedrà il brand italiano, leader internazionale nel settore del teamwear, al fianco della FIPPS per la fornitura di abbigliamento tecnico agli arbitri, lo staff federale e i classificatori. Un rapporto che sarà gestito dal Macron Store di Roma e che prevede anche la realizzazione di una linea di merchandising dedicata. I tesserati FIPPS potranno infatti accedere un “Club Shop” online in cui sarà possibile acquistare abbigliamento e merchandising ufficiale FIPPS realizzato da Macron.

La Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport continua la sua trasformazione, dopo aver presentato il logo e la nuova disciplina del Powerchair Football è arrivato il momento di declinare la nuova identità visiva anche sul campo, in attesa di poter tornare a viverne le emozioni.

In campo FIPPS tornerà assieme a Macron, l’azienda leader in Europa nella produzione e vendita di active sportswear. Un accordo biennale che permetterà a FIPPS di rafforzare la propria immagine coordinata di recente lancio vestendo in modo coerente e omogeneo tutti i settori federali e i referenti che operano e rappresentano il movimento dei Powerchair Sport sul territorio nazionale. Una iniziativa che ben si inserisce nell’ampio progetto di rinnovamento del settore della formazione federale che si sta strutturando in maniera ufficiale in FIPPS e che garantirà momenti di formazione dedicati non solo ad Arbitri e Classificatori ma anche ai Dirigenti e alle società.

“Con il lancio del nuovo logo, l’avvio del Powerchair Football e, in generale, con questo nuovo corso che il movimento ha voluto e scelto, era necessario pensare, creare e restituire un’immagine coesa e professionale anche sul campo – commenta il Presidente FIPPS Andrea Piccillo – La Federazione in passato aveva avuto modo di collaborare, anche se in modo sporadico con Macron e in particolare con lo Store di Roma. Poter ufficializzare la collaborazione con un accordo che permetterà anche a tutti i tesserati di acquistare una selezione di prodotti Macron brandizzati FIPPS ad un prezzo scontato è, senza dubbio un traguardo importante e un’opportunità che non potevamo lasciarci scappare.”

“Siamo molto felici di accogliere la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport nel portfolio delle organizzazioni sportive che hanno scelto Macron come partner tecnico – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Seguiamo con particolare coinvolgimento e da molti anni questa disciplina sportiva e siamo sicuri che insieme alla FIPPS sapremo realizzare una linea di abbigliamento che soddisfi pienamente tutte le esigenze di comodità, funzionalità e praticità”.

La Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport racchiude al suo interno due discipline sportive dedicate ad atleti e atlete con disabilità motorie gravi e progressive, due sport di squadra, dinamici e spettacolari: il Powerchair Hockey e il Powerchair Football. Il Powerchair Hockey è nato in Olanda negli anni ’70, in Italia ha avuto una crescita così elevata da portare la realtà italiana ad essere il secondo campionato per numero di squadre di partecipanti dopo quello olandese. La FIPPS si fregia anche di un titolo di Campione del Mondo conquistato nel 2018 ai Mondiali di Lignano Sabbiadoro. In Italia il Powerchair football vive una fase di forte sviluppo e conta 12 squadre pronte a partecipare al campionato nazionale, a breve è anche previsto l’esordio della Nazionale che punta a bissare i successi dei cugini dell’Hockey.

