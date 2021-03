ESCLUSIVA | Di Livio: “Alla Lazio mancano i ricambi, Pirlo deve trovare continuità di gioco e risultati. Domani sarà una bella partita”





È tempo di ripartire per la Lazio. Nelle ultime due partite giocate sono arrivare due sconfitte, una in Champions contro il Bayern Monaco e l’altra in campionato contro il Bologna. Bisogna tornare a fare punti in campionato per continuare a lottare con le altre dirette rivali per un posto alla prossima Champions League. Se nel turno infrasettimanale i biancocelesti non sono scesi in campo per la quarantena disposta dalla Asl di Torino che non ha permesso ai granata di raggiungere la Capitale, le altre sono scese tutte in campo e, a parte il pareggio del Napoli, hanno tutte vinto. In attesa di capire come andrà a finire la questione Lazio-Torino, c’è da preparare il big match di domani sera all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus: i bianconeri, con diverse assenze, vengono dalla vittoria contro lo Spezia di martedì sera e vogliono dare continuità ai risultati, con un occhio anche alla sfida di martedì prossimo contro il Porto, gara fondamentale per ribaltare il risultato agli ottavi di Champions. Entrambe con una partita in meno, sono distanti solamente sei punti. Sarà un vero banco di prova per i biancocelesti, uno scontro diretto per capire se davvero la Lazio può puntare ad un posto nella prossima Champions League. In vista del match in programma domani sera alle 20:45, la redazione di LazioPress.it ha intervista, in esclusiva, l’ex centrocampista bianconero Angelo Di Livio. Con la maglia della Juventus, tra i tanti trofei vinti, spicca anche una Champions League nella stagione 1995/1996, ovvero la seconda Champions conquistata dalla Juventus nella sua storia.

Caso Lazio-Torino: i biancocelesti si sono presentati in campo, mentre i granata sono stati bloccati in Piemonte dall’Asl. È un secondo episodio dopo Juventus-Napoli. Che idea ti sei fatto sull’argomento?

“Io sono stato abbastanza duro anche su Juventus-Napoli, dove lì hanno creato un precedente, perché c’erano delle regole che non sono state rispettate e, purtroppo, è successo anche in Lazio-Torino. La Lazio ha fatto quello che doveva fare, poi è intervenuta l’Asl che ha bloccato il Toro. Quando c’è di mezzo il Covid, assolutamente viene prima la salute e poi lo sport, però stiamo raggiungendo il ridicolo. Non mi sento di essere polemico, però quando ci sono delle regole bisogna rispettarle”.

La Lazio ha avuto una settimana per preparare la sfida contro la Juventus, mentre i bianconeri sono scesi in campo nel turno infrasettimanale. Può essere un vantaggio per la squadra di Inzaghi?

“Secondo me potrebbe esserci un piccolo vantaggio, perché nell’ultimo periodo la Lazio era un po’ stanca e, non avendo giocato, ha dato la possibilità alla squadra di tirare il fiato e di allenarsi di più”.

Dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern, è mancata la reazione dei biancocelesti contro il Bologna. Cosa sta mancando alla Lazio e su cosa deve puntare per ripartire?

“Quando giochi mercoledì e poi domenica diventa difficile. È il solito discorso sulla Lazio, mancano dei ricambi per dare la possibilità ad alcuni di tirare il fiato. Ritengo la Lazio una squadra forte negli undici, che però poi quando si abbassa la condizione fisica di qualche “big” arrivano le difficoltà. È questo il vero problema. Poi ci sono gli infortunati, ha due giocatori in difesa come Radu e Luiz Felipe che servono come il pane. La Lazio non deve demordere, è vero che va a giocare a Torino, ma in questi anni abbiamo visto sempre sfide molto belle ed interessanti, dove i biancocelesti hanno fatto diverse volte bene. Deve recuperare la condizione fisica di qualche giocatore, come per esempio Ciro Immobile, ma sicuramente per il quarto posto c’è anche la Lazio”.

La Juventus alterna buone partite con alcune prestazioni sottotono. Cosa serve ai bianconeri per trovare quella continuità che sta mancando?

“La Juventus di quest’anno è questa, ci ha fatto vedere partite importanti e partite scadenti. Devono ancora trovare l’assetto e gli uomini giusti. La prima cosa che devono fare i bianconeri è battere la Lazio anche se sarà una partita difficile per entrambe. Poi dare più continuità ai risultati, perché vincendo il recupero contro il Napoli, è vero che i punti dall’Inter sono tanti, ma ci possono essere sempre delle sorprese”.

Fino ad oggi la Juventus è ancora in corsa su tre fronti: come giudichi il lavoro di Andrea Pirlo a più di due mesi dalla fine della stagione?

“Il vero problema di Andrea è il non aver trovato la continuità nei risultati ma anche nel gioco. Su questo deve lavorare molto, ma potenzialmente ha una squadra che può fare bene. In Champions League non si può permettere di uscire nella sfida di ritorno contro il Porto, altrimenti sarebbe una catastrofe. Nella testa della società c’è sempre quella voglia di arrivare fino in fondo in Champions”.

Domani si affronteranno due squadre a caccio di punti pesanti. Che partita ti aspetti? Dove pensi si possa decidere?

“La Juventus deve dare pressione alla difesa della Lazio che, in questo momento, a parte Acerbi hanno poco. Dalla parte dei biancocelesti mi aspetto una grande partita di Milinkovic e Luis Alberto, ma anche da parte dello stesso Immobile. Mancherà il mio preferito che è Lazzari, un’assenza molto pesante per Inzaghi. Ho la sensazione che assisteremo ad una bella partita”.

L’Inter sembra essere la favorita per lo Scudetto, anche grazie all’unico impegno a settimana rimasto, mentre il Milan vuole tenere il passo ma deve anche guardarsi alle spalle. Quali squadre vedi maggiormente in lotta per la vittoria finale e, di conseguenza, quali lotteranno fino alla fine per un posto in Champions?

“Per me l’Inter vincerà lo Scudetto. Però la squadra che gli darà del filo da torcere non sarà il Milan ma sarà la Juventus. Al termine della stagione, tra le prime quattro, ci saranno le attuali (Inter, Milan, Juventus e Atalanta). Le romane, purtroppo sbagliando diverse partite, alla fine pagheranno gli errori e non entreranno in Champions League”.

