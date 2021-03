FORMELLO – Marusic arretra in difesa con Hoedt e Acerbi. Fasce con Lulic e Fares





Prime indicazioni da Formello in vista del match contro la Juventus. Il tecnico Simone Inzaghi che ha le idee chiare sull’undici titolare che scenderà in campo all’Alianz Stadium. Novità importanti per la difesa, con Marusic che scala come centrale di destra accompagnato da Hoedt e Acerbi, mentre sulle fasce agiranno Lulic e Fares. In mezzo al campo nessuna novità così come l’attacco che va avanti con i soliti Correa e Immobile. Nulla da fare per Stefan Radu che invece svolge ancora lavoro differenziato, ed Inzaghi punta a recuperarlo in vista del Crotone

