GdS | Juve-Lazio, Dino Zoff: ”Quando la Lazio gioca può far male a qualsiasi avversario”





Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ecco l’intervista a Dino Zoff, portiere della Juve dal ’72 all’83 e da tecnico ha allenato Juve e Lazio.

Per chi decisiva?

”Per entrambe. La Juve se vuol dare un senso alla propria rincorsa in campionato deve vincere. Ma anche la Lazio che deve riprendersi dopo la doppia sconfitta fra Champions e campionato e capire se può entrare nelle prime quattro”.

Quello col Bayern è stato un vero choc per i biancocelesti.

”Già. è come se fosse successo qualcosa prima di quella sfida. la squadra è scesa in campo slegata, Sembrava quasi scarica. gli errori non sono che una conseguenza”.

Simone Inzaghi alla Juve ha fatto parecchi scherzi ultimamente: dalla Supercoppa della scorsa stagione, sino. al. pari sul gong nella partita di andata.

”Quando la Lazio gioca, sa farlo bene, può far male a qualsiasi avversario. Bisogna capire se hanno recuperato energie fisiche e mentali. Il rinvio della partita col Torino dovrebbe aver giovato”.

La Juventus è rimasta troppo Ronaldo-dipendente?

”Non credo. I fuoriclasse sono sempre importanti. Ma questa settimana hanno ritrovato anche Morata. Parliamo comunque di una squadra fortissima”.

Che idea si è fatto di Andrea Pirlo allenatore?

”Persona molto intelligente ed equilibrata. La squadra è stata ringiovanita e ha avuto anche diversi infortuni. Non è facile poi vincere il decimo scudetto consecutivo, anche se l’ambiente è abituato a vincere”.

Per certi versi Simone Inzaghi è figlio suo come filosofia…

”Non mi piacciono le etichette. Simone ha dimostrato di far giocare bene la Lazio. E quando dico bene parlo di equilibri, di capacità di andare in verticale senza eccessi di tltlc-tltoc”.

Per ritrovare quella profondità serve il miglior Immobile.

”Sicuramente è il terminale del gioco punto deve resettare l’errore dal dischetto di Bologna. A volte bisogna sapere ammettere che in quel momento non eri pronto a tirare un rigore punto se la prendi così riesci ad andare oltre e a non restare troppo a rimuginare nella testa”.

Se la Juve non vince può dare l’addio allo scudetto?

”Se non ci fosse l’Inter magari sarebbe un bel giocare, si potrebbe ancora sperare. Ma sicuramente il cammino si complicherebbe punto lì davanti c’è una squadra in salute, che ha grande equilibrio, allenata bene e che non nemmeno coppe da disputare”.

Chi farà la partita?

”Cercheranno di farle entrambe ma a volte lasceranno l’iniziativa. Oggi si dice per sfruttare gli spazi, le ripartenze. Ma a me pare sempre contropiede”.

Quali giocatori di questa sfida le piacerebbe allenare?

”Nel mio piccolo ho avuto Schillaci e Signori, dei piccoli CR7 che mi hanno fatto vincere abbastanza”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: