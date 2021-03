La Repubblica | Diritti tv, stallo su DAZN. Venerdì il voto sui fondi





Come riportato da La Repubblica, la Lega di Serie A non supera lo stallo sull’assegnazione dei diritti tv 2021/24. Per vincere il bando a Dazn servono 14 voti: ieri hanno votato 11 in favore e 9 si sono astenuti. Venerdì verrà convocata l’assemblea per decidere se aprire ai fondi o chiudere la partita.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: