La Stampa | La Juve rivive l’incubo Covid. Altra assenza pesante per Pirlo in vista della partita contro la Lazio





Emersa la positività al Covid-19 del giocatore bianconero Bentancur. Il centrocampista uruguaiano asintomatico, è stato posto in isolamento.

Come riportato da La Stampa, oggi alla vigilia della partita contro la Lazio verranno effettuati nuovi tamponi, per adesso l’unica certezza è un’altra assenza pesante a centrocampo già privo di Arthur. Per quanto riguarda il resto della rosa, fuori ancora Dybala ma tornano tra i convocati di Pirlo Cuadrado e Bonucci.

