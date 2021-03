Leggo | Tabù Stadium da sfatare: con la Juve aggrappati a Ciro





Dal 2000 ad oggi, la Lazio a Torino ha vinto tre volte incassando dodici sconfitte. Nell’era Lotito l’impresa è riuscita una sola volta: il 14 ottobre 2017 grazie alla doppietta di Immobile, che rispose all’iniziale vantaggio di Douglas Costa e con la parata di Strakosha su Dybala.

Come riportato da Leggo, per trovare la vittoria e continuare ad ambire alla zona Champions servirà la migliore Lazio. Per il momento sembrano confermati Reina e Acerbi, che si posizionerà in difesa in base ai compagni di reparto, al centro con Marusic arretrato o sul centro sinistra con Hoedt e Patric. Lazzari verrà sostituito da Lulic o Fares. Nella linea di mezzo confermati Milinkovic, Leiva e Luis Alberto; in attacco Correa–Immobile.

Per quanto riguarda Lazio–Torino, il giudice sportivo acquisirà la documentazione relativa alla vicenda e poi arriverà ad una decisione, probabilmente nella prossima settimana.

