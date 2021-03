L’IFAB cambia la regola del fallo di mano: “Se il tocco è accidentale, il gol è valido”





Il chiarimento delle norme sul fallo di mano sono stati i principali temi trattati durante la 135a Assemblea Generale Annuale (AGM) dell’International Football Association Board (IFAB), che si è tenuta oggi in videoconferenza. Ecco il comunicato con le regole relative alla prossima stagione: “Durante l’AGM sono stati concordati vari cambiamenti e chiarimenti alle Regole del Gioco, con un focus particolare sulla Legge 12 – Falli e cattiva condotta”

“Poiché l’interpretazione dei falli di mano non è sempre stata coerente a causa di applicazioni errate della Legge, i membri hanno confermato che non ogni tocco della mano / braccio di un giocatore con la palla è un’infrazione. Per quanto riguarda il criterio della mano / braccio che rende il corpo di un giocatore “innaturalmente più grande”, è stato confermato che gli arbitri dovrebbero continuare a usare il loro giudizio nel determinare la validità della posizione della mano / del braccio in relazione al movimento del giocatore in quella specifica situazione”, spiega l’IFAB.

“A seguito di questa precisazione, è fallo di mano se un giocatore:

tocca deliberatamente la palla con la mano / braccio, ad esempio spostando la mano / braccio verso la palla;

tocca la palla con la mano / il braccio quando ha reso il loro corpo innaturalmente più grande. Si considera che un giocatore abbia reso il proprio corpo innaturalmente più grande quando la posizione della mano / del braccio non è una conseguenza o giustificabile dal movimento del corpo del giocatore per quella specifica situazione. Avendo la mano / braccio in tale posizione, il giocatore corre il rischio che la sua mano / braccio venga colpita dalla palla e venga penalizzato;

direttamente con la mano / braccio, anche se accidentale; o

subito dopo che la palla ha toccato la loro mano / braccio, anche se accidentale.

“Il tocco di mano accidentale che porta un compagno di squadra a segnare un gol o ad avere un’opportunità di segnare una rete non sarà più considerata un’infrazione”, aggiunge l’IFAB.

“Altri chiarimenti sono stati approvati all’AGM per l’inclusione nelle Regole del Gioco 2021/22, inclusa la Legge 11 (la definizione della Legge 12 per il fallo di mano, in base alla quale il braccio termina sotto l’ascella, deve essere utilizzata per giudicare se un giocatore è in posizione di fuorigioco)”.

New from meeting of football’s lawmakers IFAB: “Accidental handball that leads to a team-mate scoring a goal or having a goal-scoring opportunity will no longer be considered an offence.” — Rob Harris (@RobHarris) March 5, 2021

