SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Juventus





Settimana difficile in casa biancoceleste che martedì sera si è presentata all’Olimpico, come da protocollo, nonostante il match con il Torino non si sarebbe giocato. Era stato dato il via libera, ma causa blocco da parte della ASL i granata hanno deciso di non partire alla volta della Capitale. Sabato ore 18:30 sarà la Lazio a trovarsi in Piemonte per affrontare all’Alianz Stadium la Juventus di Pirlo. I biancocelesti sono alla ricerca di una scossa dopo la sconfitta contro il Bologna, i bianconeri invece non vogliono perdere il passo da Inter e Milan per la lotta scudetto. Intanto ecco le ultime in casa Juventus.

LA JUVENTUS – Bianconeri un po’ altalenanti in questa stagione, segno di un allenatore che ancora non è riuscito ad entrare completamente nella testa dei giocatori. Classifica diversa dallo scorso anno, ma Juve sempre in lotta per lo scudetto. La squadra di Pirlo proviene da una rotonda vittoria contro lo Spezia, sqaudra che ha messo in difficoltà molte squadre di Serie A. Juventus-Lazio non è mai una partita semplice, lo scorso anno si contendevano lo scudetto nello stesso periodo dell’anno, ora per la Lazio l’obiettivo è solo centrare la Champions e per la Juve lo scudetto (non facile da raggiungere).

LA FORMAZIONE (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Klusevski, Ronaldo.

LA STELLA – E’ il più forte del mondo, ed anche quando non è al 100% fa male a qualsiasi difesa. Primo marcatore della Serie A a quota 20 gol, con Lukaku che insegue a due gol di scarto e Immobile che prova la rincorsa, fermo a quota 14. Non sarà facile per la difesa (rimaneggiata) di Simone Inzaghi arginare lo strapotere di Cristiano Ronaldo. Sicuramente farà la differenza nella sfida di sabato sera.

IL PRECEDENTE – Lazio che torna a Torino dove non vince da quattro anni. L’ultimo successo risale ad ottobre 2017, con i biancocelesti guidati sempre da Simone Inzaghi che conquistano lo Stadium in rimonta per 1-2 e con Thomas Strakosha che salva la Lazio parando il rigore a Dybala allo scadere. L’ultimo precedente è il 2-1 dell’anno scorso, doppietta di Cristiano Ronaldo e gol del solito Immobile per i biancocelesti. Lazio chiamata al successo per la volata Champions League.

