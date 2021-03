SOCIAL | La ‘Pantera’ Felipe Caicedo è pronta a graffiare di nuovo – VIDEO





Dopo la non partita contro il Torino la Lazio è pronta a volare in Piemonte per affrontare la Juventus di Pirlo. Intanto la ‘Pantera‘ Felipe Caicedo suona la carica sui social, ricordando il suo gol allo scadere nella gara d’andata che è valso il pareggio. Caicedo vuole riprendersi il palcoscenico, magari con un altro gol proprio allo scadere allo Stadium.

