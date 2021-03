Spezia, un giocatore ed un collaboratore sono risultati positivi al Covid-19: il comunicato del club





Torna a salire la lista dei casi positivi di Coronavirus in Serie A: dopo Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus risultato positivo nella giornata di ieri, oggi sono emerse due positività nello Spezia: si tratta di un collaboratore della squadra e di un giocatore. L’atleta in questione è il portiere Ivan Provedel. A comunicare la loro positività è stato proprio lo Spezia attraverso un comunicato ufficiale: “Lo Spezia Calcio comunica che un collaboratore della Prima Squadra e il calciatore Ivan Provedel, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid-19 in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Benevento”.

