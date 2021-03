TMW | Scarpa d’oro: Immobile verrà premiato in Campidoglio dalla sindaca Raggi

Come riportato da tuttomercatoweb.com, il 10 marzo l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile riceverà il premio della Scarpa D’Oro: il sindaco di Roma, Virginia Raggi, accoglierà il calciatore in Campidoglio per consegnargli il trofeo, vinto superando attaccanti di caricatura mondiale come Lewandowski.