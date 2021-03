Zampini: “La Juventus non può sottovalutare la Lazio ma la Champions sarà decisiva”





In occasione della sfida di campionato tra Juventus e Lazio in programma domani sera alle ore 20:45, ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista e commentatore televisivo Massimo Zampini. Le sue parole:

“La Juventus è in un momento particolare, con un nuovo allenatore e diversi giovani. Non mi aspettavo una stagione trionfale, come già avevo previsto, se non fosse per alcune assenze che complicano la situazione. Siamo ad un bivio, c’è la possibilità di terminare la stagione bene ma anche fallire gli obiettivi. È una Juventus a metà del guado con la testa alla gara di Champions League contro il Porto. Spesso la Lazio mette in difficoltà la Juve, il centrocampo biancoceleste è molto temuto, settore in cui i bianconeri hanno qualche fragilità. C’è il timore che Milinkovic e gli altri possano dominare un reparto con molte assenze e con un Mckennie a mezzo servizio. Non si può sottovalutare la squadra di Inzaghi, ma la Champions è decisiva. A centrocampo potrebbe essere scelto Fagioli: giovane, bravo ma senza esperienza a questi livelli”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: