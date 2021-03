26° SERIE A | JUVENTUS-LAZIO 0-1 (14’ Correa)





🇮🇹 26° #SerieA | ⚽ #JuventusLazio | 🗓️ 06/03/2021 | ⌚ 20:45 | 🏟 Allianz Stadium | 📍 #Torino | 📺 #Dazn | ⚖️ #Massa | ☀️ 7°





Squadre in campo per i saluti iniziali, tra pochi istanti sarà Juventus-Lazio!

PARTITI! Primo pallone giocato dai bianconeri

2’ – Primo tentativo della Juve con Chiesa, buona la chiusura di Marusic

4’ – Cuadrado perde palla a centrocampo e favorisce FARES che avanza ma calcia alto

6’ – CORREA si accentra in area ma il tiro viene murato dalla difesa bianconera

7’ – Calcio di punizione per la Lazio: Kulusevski atterra Correa al limite dell’area

8’ – MILINKOVIC! Punizione tirata dal serbo, palla di poco fuori

11’ – Ripartenza della Juve sventata da un’ottima chiusura di Lucas Leiva

14’ – GOLLLLL LAZIO IN VANTAGGIOO!! Un errore di Kulusevski innesca CORREA che non sbaglia e insacca in rete! 0-1 per la formazione di mister Inzaghi!

19’ – MILINKOVIC! Sergej avanza e tira, Szczesny si distende e respinge

21’ – LUIS ALBERTO! Conclusione violenta ma centrale, nessun problema per il portiere bianconero

