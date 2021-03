CdS | Juventus-Lazio, Robin Hood Inzaghi è l’incubo di Pirlo





Alle 20.45 all’Allianz Stadium la Lazio se la vedrà con i padroni di casa della Juventus, per una sfida importantissima dal punto di vista della classifica. La banda Inzaghi vuole rialzarsi dopo la prestazione di Bologna ed i bianconeri vogliono invece arrivare nel migliore dei modi alla partita di Champions in programma martedì contro il Porto. Una gara quindi sicuramente sentita dai giocatori ma anche dai due allenatori. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi è l’incubo di Pirlo: nel suo quinquennio laziale è il tecnico che ha tolto più punti ai juventini, dalla Supercoppa del 2017 al pari dell’andata. I bianconeri sono obbligati a vincere, ma il calcio del tecnico piacentino negli anni gli è spesso andato di traverso.

