CONFERENZA INZAGHI: “Serviva la gara perfetta, ma abbiamo commesso troppi errori. Obbiettivo? Rimanere in Europa”





Termina la sfida tra Juventus e Lazio, con il risultato di 3-1 per i bianconeri. Rabiot e una doppietta di Morata, rispondo al momentaneo vantaggio biancoceleste con Correa, e consento ad Andrea Pirlo di trovare la vittoria. A seguito della sconfitta subita, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, per commentare la gara.

Queste le sue parole:

“Risultato non giusto, sapevamo che bisognava fare una gara perfetta per battere la Juve, ma abbiamo commesso troppi errori. Vogliamo giocarcela con tutte le nostre forze, siamo in ritardo ma abbiamo ancora molti punti a disposizione. Secondo me torneremo a vincirere, perche la squadra anche stasera ha mantentuo bene la palla gestendo bene la gara. La Juventus ha segnato a seguito di nostri errori.”

“Il nostro reale obbiettivo è quello di rimanere in Europa, ci proveremo in tutte le maniere. Dovevamo essere più intensi sul goal di Rabiot, poi l’episodio della traversa di Milinkovic e la rete segata subito dopo hanno indirizzato la gara. Siamo contati in difesa, ma una grande squadra deve andare oltre le defezioni. Stiamo sperimentando, sappiamo che per essere grandi a Torino bisogna fare molto di più.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: