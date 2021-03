GdS | Juventus-Lazio, gara speciale per Akpa-Akpro e Rabiot: i due si rincontrano dopo 8 anni





Questa sera il fischio di inizio del big match tra Juventus e Lazio. Le due squadre si sfidano per la corsa Champions, ma arrivano alla gara con motivazioni differenti. I bianconeri vogliono proseguire i risultati positivi delle ultimi incontri, mentre i biancocelesti devono riscattarsi dopo le ultime due brutte figure contro Bayern e Bologna. Tecnici e giocatori pronti a darsi battaglia per continuare la rincorsa all’Europa che conta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, quella di stasera sarà una partita particolare non solo per la posta in gioco, o per lo spettacolo offerto da entrambe le formazioni, ma avrà un valore simbolico importante per due giocatori in particolare. Si tratta di Akpa-Akpro e Adrien Rabiot, due centrocampisti che 8 anni fa erano compagni di squadra al Tolosa. Nel 2013 infatti, i due militavano insieme nel campionato francese, periodo in cui l’ivoriano biancoceleste faceva da fratello maggiore al francese bianconero. Ora i due ex compagni nonché grandi amici, si rincontrano dopo 8 anni, questa volta per difendere i propri colori alla conquista della vittoria.

