GdS | Juventus-Lazio, il doppio ex Lichtsteiner: “Bianconeri favoriti, ma è la classica gara che non si può sbagliare”





Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Lazio e Juventus Stephan Lichtsteiner ha parlato della gara in programma questa sera a Torino, sostenendo che sarà una sfida tesa e tosta in quanto entrambe le squadre avranno grande pressione: per lui la Juventus è favorita in quanto i bianconeri quando devono vincere riescono a farlo. Ad ogni modo lo svizzero evidenzia come l’incontro di stasera sia importante per le ambizioni delle due squadre, che siano riguardati lo scudetto o la Champions. Conclude poi dicendo che è la classica partita che non si può sbagliare, per entrambi i club.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: