Juve-Lazio, problemi per Cristiano Ronaldo





In queste ore, per Pirlo potrebbe aggiungersi un altro enorme problema: l’indisponibilità di Cristiano Ronaldo. La presenza del portoghese nel fondamentale match con i biancocelesti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è in dubbio per un problema fisico avvertito dal portoghese in queste ore. Ovviamente, i bianconeri faranno tutto il possibile per recuperarlo (è, di fatto, l’unico attaccante a disposizione) e la decisione definitiva non è stata ancora presa. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, invece, il fuoriclasse portoghese sarà della partita, ma partirà dalla panchina: martedì per la Juventus c’è l’importante match di ritorno con il Porto, valevole per i quarti di finale di Champions League. Partita che i bianconeri devono necessariamente vincere, se vogliono qualificarsi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: