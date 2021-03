Juventus-Lazio, Acerbi nel pre partita: “Partita decisiva per la qualificazione in Champions. Servirà umiltà per scrollarci di dosso paura e tensioni”





Juventus-Lazio, una sfida importante per le zone alte della classifica: i bianconeri devono conquistare i tre punti per consolidare la zona Champions, ma anche per continuare a sperare nel passo falso dell’Inter capolista. I biancocelesti invece vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta di Bologna, per restare attaccati al treno delle pretendenti per un posto in Champions League. Per presentare il match dell’Allianz Stadium, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Francesco Acerbi, difensore della Lazio. Di seguito le parole del “Leone” biancoceleste: “Sarà una partita fondamentale e decisiva per la qualificazione in Champions. Sappiamo dell’ importanza, speriamo che il risultato venga dalla nostra parte. Ruolo? Il mio è al centro della difesa però mi trovo bene anche sul centro-sinistra, dove spingo di più. La retroguardia è l’insieme della squadra, non siamo solo noi cinque. Servirà umiltà per scrollarci di dosso paura e tensioni, possiamo vincere e allo stesso tempo perdere con chiunque. Speriamo che questa sera scatti la scintilla per svoltare. Marusic? Ha fisico e velocità per fare bene anche come terzo di difesa”.

Il difensore biancoceleste è poi intervenuto ai microfoni di Dazn: “E’ meglio chi si prende responsabilità rispetto a chi non se le prende. Ciro è la Lazio, è normale che sbagliando un rigore si senta troppo peso sulle spalle, ma è troppo. Bisogna voltare pagina, sapendo che Immobile è un trascinatore, e che ci farà vincere tante partite“.

