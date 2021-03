Juventus-Lazio, Chiesa: “Vogliamo vincere lo scudetto, abbiamo battuto una grande squadra”





Al termine della partita tra Juventus e Lazio, vinta dai bianconeri per 3-1, Chiesa è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto una grande partita dopo il gol concesso, è stato un errore nostro, ci può stare ma abbiamo dimostrato di avere cuore e grinta e faremo battaglia fino alla fine. il pareggio di Verona ci stava stretto, si parlava di dettagli, ma oggi i dettagli sono arrivati, e soprattutto in fase difensiva è stata un’ottima partita. La Lazio è una grande squadra che lotta sempre per le posizioni alte, è stata una partita determinante, ma da qui alla fine sono tutte determinante. Stasera abbiamo fatto una grande partita anche sotto l’aspetto del pressing. Tutti abbiamo dato dimostrazione che vogliamo vincere lo scudetto. Ogni partita è una finale da qui in poi.”

