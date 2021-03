Juventus-Lazio, Correa: “Periodo strano, ne usciremo da uomini e con umiltà”





Termina il big match tra Juventus e Lazio, dal quale escono come vincitori i bianconeri con il risultato di 3-1. La squadra di Andrea Pirlo, ha rimontato il vantaggio iniziale di Correa, grazie alla rete di Rabiot e la doppietta di Morata. Appena dopo la sconfitta subita, l’autore del gol biancoceleste Joaquin Correa, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la gara.

Queste le sue parole:

“È un periodo un pò strano, ogni errore che commettiamo subiamo gol. Dobbiamo uscirne da uomini come siamo, domani riposiamo poi ripartiamo per ritrovare la vittoria. Qualche episodio va sempre a nostro svantaggio, ma comunque ognuno di noi ha dato tutto. Il modo per uscirne è l’umiltà che ci ha sempre contraddistinti. Dobbiamo sempre giocare al nostro modo, dimostrando di credere in quello che facciamo, le prossime gare saranno molto importanti per noi. Io cerco sempre di dare il massimo per la squadra, do tutto per i miei compagni. In allenamento analizzeremo gli errori commessi per fare meglio. In queste ultime partite manchiamo di intensità, ma dobbiamo continuare a lottare.”

